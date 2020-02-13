Konut kredisi faiz indirimleri sonrasında vatandaşlar konut kredisi alma yarışına girdi. Özellikle kamu bankalarının başlattığı süreç sonrasında özel bankalar da kredi faizlerine destek verdi. Bu bağlamda kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Ziraat Katılım Bankası'nın yaptığı indirim duyurusunda banka, sıfır konut için kullanılan konut finansmanda kar payı oranını yüzde 0.79'a çekmişti. Peki 200.000, 300.000, 400.000 ve 500.000 TL konut kredisinin taksitleri ne oldu? Detaylar takvim.com.tr'de

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