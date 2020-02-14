BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerden alışverişlerini gerçekleştiren vatandaşlar cuma günü indirimlerini merak ediyorlar. Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünleri arasında mermer desenli ürünler yer alıyor. Merak edilen tüm listeye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (14 ŞUBAT 2020)

Gürültü önleyici özel tasarıma sahip, çağrı cevaplama özellikli Motorola Mikrofonlu Kulaklık 19,90 TL. Yüz tanıma özellikli, parmak okuyuculu, 32MP arka kameralı, Android işletim sistemine sahip, 8 çekirdekli işlemcisi ile ön plana çıkan ve 2 yıl garantili olan Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu 2599 TL. Mekanlarınızda kullandığınız kablosuz ağların kapsama alanını genişletmek için kullanabileceğiniz, 2 yıl garantili Mercusys Tüm Evi kapsayan Wi-Fi Sistemi 149 TL. Smartfit Akıllı Bileklik 59,90 TL

Sert zemin aparatı ile satışa sunulan iyileştirilmiş ses seviyesi ile daha sessiz çalışan, 2 yıl garantili Fakir Piccadily Dik Durabilen Süpürge 169 TL. Islak ve kuru kullanıma uygun, temizleme fırçalı, ekstra başlıkları ile satışa sunulan Aprilla Ayak Bakım Törpüsü 19,50 TL. Isıya dayanıklı plastik gövdeye sahip, termik kesicili emniyeti sayesinde güvenle kullanabileceğiniz Kumtel Fanlı Isıtıcı 49,90 TL. Mıknatıslı Hasır Kordonlu saat 29,90 TL. Mini masaj Aleti 19,90 TL. Çocuk Unicorn Pullu Elbise 19,90 TL. Oyuncak 3 Boyutlu Karton Ev 9,95 TL. Oyuncak Kamyon çeşitleri 21,90 TL. Küçük Dinazorlar Oyuncak Seti 12,50 TL. Akıllı Hayvanlar Okuyabiliyorum Seti 1 TL.

Kadın Koleksiyon terlik 9,95 TL. Erkek koleksiyon terlik 9,95 TL. Elefan Mikrofiber Yer Temizlik Mopu 14,90 TL. Kaydırmaz tabanlı Tay Tüyü Kanepe Örtüsü 29,90 TL. Çift Kişilik Çarşaf Takımı 39,90 TL. Dijital baskılı Soley Banyo-Mutfak Kaydırmaz Halı 29,90 TL. Ücretsiz kurulum imkanı ile satışa sunulan, 2 yıl garantili Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 329 TL. Fakir Rhapsody Blender Set 159 TL. Kiwi Narenciye Sıkacağı 49,90 TL. Yuvarlak Mermer Desenli Saksı 12,50 TL.

Dekoratif Led Lamba 34,90 TL. Premium Tv Sehpası 199 TL. Premium Mermer Desenli Orta Sehpa 89,90 TL. Premium Mermer Desenli 2'li Zigon Sehpa 99,90 TL. Mermer Desenli Dekoratif Duvar Saati 19,90 TL. Premium Mermer Desenli Katlanır Sofra 49,90 TL. Mermer Desenli 5 Parça Banyo Seti 59,90 TL. Mermer Desenli Tepsili Kase Seti 59,90 TL. Mermer Desenli 7 Parça Su Seti 26,90 TL. Mermer Desenli Mini Servis Tepsisi 5,95 TL. Mermer Desenli Melamin Mutfak Ürünleri 5,95 TL. Lav 12 parça Mermer Desenli Çay Seti 39,90 TL. Chef's Mermer Desenli Sahan 17,50 TL. Mermer Desenli Sosluk 17,50 TL. Mermer Desenli Tava 26,90 TL. Mermer Desenli Ahşap Tepsi 39,90 TL. Dijital baskılı ve kaydırmaz tabanlı Soley Mermer Desenli Banyo Seti 27,90 TL.