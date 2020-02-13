Şubat ayında konut kredisi faiz oranlarında büyük düşüşler yaşanıyor. QNB Finansabnk, DenizBank, İCBC ve Halkbank Konut Kredisi faiz oranlarını düşürdüğünü duyurdu. Peki en uygun konut kredisi hangi bankada? Şubat ortası konut kredisi çekeceklere ve ev almak isteyenlere büyük müjdeli haberler ardı ardına geldi. Halkbank 1. el konutlar için aylık 0.79 faiz oranıyla birlikte kredi kullandıracak. Piyasadaki en düşük konut kredisi olan Halkbank hesaplı evim ile binlerce kişiyi ev sahibi yapacak. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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