Bankalardan kredi sicili nasıl, hangi şartlarla temizlenir ve silinir?

Sicil affı vatandaşlar tarafından bekleniyor. Çeşitli sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartını borcunu ödeyemeyenler, yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu yaptıklarında kara listeye takılıyorlar. Kredi sicil affı ise kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listeden kaldırılması demektir. Kredi sicilinin bozulması anlamına gelen kara listeden çıkabilmek için öncelikle borcunuzu ödemeniz sonra da beş yıl beklemeniz gerekiyor.

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