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    • 05.03.2020 11:22
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    lardan kredi sicili nasıl, hangi şartlarla temizlenir ve silinir?

    lardan kredi alan ve larını çeşitli nedenlerle ödeyemeyen birçok vatandaş kara listede ve sicil affı bekliyor. Peki 2020 yılında sicil affı gelecek mi? Sicil affı gelirse şartlar ne olacak ve kimleri kapsayacak? Borcunu ödeyemeyenler kara listelerden ne zaman temizlenir ve silinir?

    Bankalardan kredi sicili nasıl, hangi şartlarla temizlenir ve silinir?

    Sicil affı vatandaşlar tarafından bekleniyor. Çeşitli sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartını borcunu ödeyemeyenler, yeni bir kredi ya da kredi kartı başvurusu yaptıklarında kara listeye takılıyorlar. Kredi sicil affı ise kara listeye girmiş kişilerin isimlerinin bu listeden kaldırılması demektir. Kredi sicilinin bozulması anlamına gelen kara listeden çıkabilmek için öncelikle borcunuzu ödemeniz sonra da beş yıl beklemeniz gerekiyor.

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