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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 11:19
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    • 14.02.2020 11:21

    Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Köprüsü'nde son viraja girildi!

    Başkan Erdoğan’ın 3 yıl önce temelini attığı ve Boğazı’nın gerdanlığı olarak adlandırılan ’nde son viraja girildi. 2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en büyüğü' olarak inşa edilen köprünün deniz içindeki ayakları, 17'nci blokların montajıyla 161 metre uzunluğa ulaştı. Böylece toplam uzunluğu 318 metre olacak köprü ayaklarının yarısı tamamlanmış oldu.

    Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede kuru havuzda neredeyse her biri birer futbol sahası büyüklüğündeki iki kule kesonu inşa edildi. Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar ise geçen yılın Ağustos ayında konuldu ve kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

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