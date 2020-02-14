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368 TL emekliye ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yeni emeklilik düzenlemesi! Yaşa göre maaş…

Milyonlarca SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisi için 2020 yılında yeni emeklilik düzenlemesi gelebilir. Bu bağlamda 2020 emeklilik düzenlemesi ile emeklilere 368 TL ek ödeme kapıda! SGK, SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek ödeme müjdesi! 2020 emeklilik düzenlemesi ile hasta ve yaşlılara farklı zam yapılması öngörülüyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Başkan Erdoğan'a gönderildi. Düzenlemeyle birlikte, emeklilik için yaş akdini doldurup, prim eksiğini tamamlamak isteyenler düzenlemeden yararlanabilecek. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme verilmesi planlanıyor. İşte, 2020 emeklilik düzenlemesiyle ilgili tüm merak edilenler!

14.02.2020 10:27 - Son Güncelleme: 14.02.2020 10:27
368 TL emekliye ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yeni emeklilik düzenlemesi! Yaşa göre maaş…

Emeklilere 368 TL ek ödeme müjdesi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2020 emeklilik düzenlemesi Başkan Erdoğan'a gönderildi. Yapılması planlanan düzenlemeyle emeklilere yeni haklar ve ek ödemeler gelecek. Düzenleme kapsamında emekliler ek ödeme alabilecek. Prim günlerini tamamlayamayan vatandaşlar ise eksik süreyi borçlanma yoluyla emekli olabilecek. Maaşlara yaş ayarı yapılırken, emeklinin hastalık durumuna göre de bu miktarlar değişecek. İşte, 2020 emeklilik düzenlemesinin detayları…

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368 TL emekliye ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yeni emeklilik düzenlemesi! Yaşa göre maaş…

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Hazırlanan çalışmanın içerisindeki maddeler hayata geçerse emeklilere 368 TL ek ödeme gelecek.

368 TL emekliye ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yeni emeklilik düzenlemesi! Yaşa göre maaş…

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde.

368 TL emekliye ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yeni emeklilik düzenlemesi! Yaşa göre maaş…

Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

368 TL emekliye ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yeni emeklilik düzenlemesi! Yaşa göre maaş…

Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek.

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