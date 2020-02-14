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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 09:56
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    • 14.02.2020 09:57

    Gözler yeni ayda! Emekliye mı var mı? İşte ödeme tutarları

    Milyonlarca emekli için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda ödemeleri karara bağlanacak. lar ise promosyon ödemeleri konusunda yarışa girmiş durumda. Halkbank, , Akbank, Denizbank, Fibabanka ve bankaları ücretlerini belirledi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni kampanyası ile emekli maaşını taşıyan ve 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı ailesine katan müşterilerine 2 bin 500 TL'ye varan promosyon verecek. Diğer bankalar ise maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor. Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor.

    Gözler yeni ayda! Emekli promosyon zammı var mı?

    Bankaların promosyon rekabeti kızıştı. Emeklilerin büyük bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti tutarı artırdı. Promosyon bin 250 liraya kadar çıktı. 10 müşteri getirene bin 250 TL daha var. Peki bankalar hangi avantajları sunuyor? Emekli promosyonlarıyla ilgili detaylar haberimizde....Şu anda en fazla promosyon ücretini veren banka TEB oldu. TEB emekli maaş promosyonu 850 TL – 1.000 TL aralığında değişiyor. Emeklilere kampanyalar adı altında, bir emekli maaş müşterisi arkadaşını getirene 100 TL nakit ödeme yapan TEB, 2020 yılında en yüksek emekli maaş promosyon ödemesini 1.100 TL'ye yükseltiyor.

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