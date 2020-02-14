Bankaların promosyon rekabeti kızıştı. Emeklilerin büyük bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti tutarı artırdı. Promosyon bin 250 liraya kadar çıktı. 10 müşteri getirene bin 250 TL daha var. Peki bankalar hangi avantajları sunuyor? Emekli promosyonlarıyla ilgili detaylar haberimizde....Şu anda en fazla promosyon ücretini veren banka TEB oldu. TEB emekli maaş promosyonu 850 TL – 1.000 TL aralığında değişiyor. Emeklilere kampanyalar adı altında, bir emekli maaş müşterisi arkadaşını getirene 100 TL nakit ödeme yapan TEB, 2020 yılında en yüksek emekli maaş promosyon ödemesini 1.100 TL'ye yükseltiyor.

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