Memurların bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden almak istiyor. Aynı zamanda emekli vatandaşlar tarafından KPDK gündeminde bu konunun ele alınıp sonuçlandırılması beklenmektedir. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. İntibak için kanun teklifi Meclis komisyonuna ulaştı. Teklif hayata geçerse, statü ayrımlarından kaynaklı dengesizlik giderilecek. Yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine 355 liraya varan zammın önü açılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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