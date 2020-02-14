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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 14:19
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    • 14.02.2020 14:21

    ! , , ücretsiz ulaşım ve ...

    SSK, ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar geçen ay lı maaşlarını almışlardı. Şimdi ise milyonlarca emeklinin gözü , , ücretsiz ulaşım ve gibi konulara odaklanmış durumda. Özellikle intibak yasası oldukça araştırılıyor. Son gelen haberlerde ise, Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklileri de 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor. İntibak talebi hayata geçerse milyonlarca emeklinin maaşı artacak. Emeklilere yaklaşık 2 milyon SSK'lının yararlandığı ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

    Emekliye 405 TL! Aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil...

    Memurların bu ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artarken, emekliler de bu ödemeden almak istiyor. Aynı zamanda emekli vatandaşlar tarafından KPDK gündeminde bu konunun ele alınıp sonuçlandırılması beklenmektedir. Emekliler; aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil ve yaşı bekleyene sağlık kararı istiyor. İntibak için kanun teklifi Meclis komisyonuna ulaştı. Teklif hayata geçerse, statü ayrımlarından kaynaklı dengesizlik giderilecek. Yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine 355 liraya varan zammın önü açılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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    Haberler Ekonomi Emekliye 405 TL! Aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil...
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