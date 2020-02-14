Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.02.2020 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2020 14:35

    Son dakika: Ticaret Bakanı : Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

    Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı bugün açıklanan cari işlemler dengesi rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pekcan, "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

    Bakan Pekcan'dan flaş açıklama: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

    Merkez Bankası 2019 yılına ait cari işlemler dengesi rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

    İşte Pekcan'ın açıklamaları
    Hizmet ihracatında elde ettiğimiz başarıyı sürdürüyoruz. 2019 yılında 53,7 milyar Dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Hizmetler Dengesi 31,5 milyar Dolar fazla vererek Cari İşlemler Dengesine olumlu yönde katkı sağlamaya devam etti. Hizmet hracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır. Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar en etkili şekilde devam edecektir.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri