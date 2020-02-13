EYT yasası ve TC kimlik no ile SGK emeklilik sorgulama işlemleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda EYT yasası ile birlikte erken emeklilikte gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Başkan Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası siyasi partilerin ve meclis kulislerinde ana gündem konularından birisi EYT yasası olmuştu.

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