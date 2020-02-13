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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 15:50
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    • 13.02.2020 16:01

    kimdir? Türk Robin Hood kimdir, ortaya çıktı mı?

    Birçok insana yardım etmesiyle bilinen Türk Robin Hood ortaya çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yoksullara zarf bırakan ve birçok kişinin borçlarını ödeyen 'Robin Hood' lakaplı hayırsever iş adamı kimliğini açıkladı. , "Kimliğimi Haluk Levent'in isteğiyle açıklıyorum" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar bu kapsamda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türk Robin Hood ve nereli? İşte detaylar

    Erdoğan Uludağ kimdir?

    Türk Robin Hood kimdir? İstanbul'da Hasköy, Şahintepesi ve Tuzla Mimar Sinan mahallelerindeki gecekondularda oturan vatandaşalr bin TL bulunan zarf bırakmasıyla bilinen Türk Robin Hood 2019 yılından beri ülke gündeminde yer alıyor. Erdoğan Uludağ, "Kimliğimi Haluk Levent'in isteğiyle açıklıyorum" dedi. Peki, Türk Robin Hood ve nereli? İşte detaylar

    ERDOĞAN ULUDAĞ KİMDİR?

    Uludağ Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve CAGSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erdoğan Uludağ hakkında henüz pek bir bilgi yer almıyor.

    Habertürk'ün haberine göre; İstanbul dışında Kocaeli ve Trabzon'da da ortaya çıkan gizemli hayırseverin kim olduğu tartışmaları sürerken, bu kişinin kimliğinin ortaya çıktığı ileri sürüldü.

    Yapılan yardımların örnek alınması için ismini açıkladığını söyleyen Erdoğan Uludağ'ın İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösterdiği belirtildi.

    Uludağ, borç defterlerindeki hesaplarını kapattığı bakkallarla, borçlarını ödediği ailelerin kendisini gerçek ismiyle tanımadığını söyledi.

    Şu ana kadar ne kadar yardımda bulunduğunu bilmediğini de söyleyen Uludağ, başka Robin Hood'ların da olduğunu kaydetti.

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