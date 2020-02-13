Türk Robin Hood Erdoğan Uludağ kimdir? İstanbul'da Hasköy, Şahintepesi ve Tuzla Mimar Sinan mahallelerindeki gecekondularda oturan vatandaşalr bin TL bulunan zarf bırakmasıyla bilinen Türk Robin Hood 2019 yılından beri ülke gündeminde yer alıyor. Erdoğan Uludağ, "Kimliğimi Haluk Levent'in isteğiyle açıklıyorum" dedi. Peki, Türk Robin Hood Erdoğan Uludağ kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

ERDOĞAN ULUDAĞ KİMDİR?

Uludağ Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve CAGSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erdoğan Uludağ hakkında henüz pek bir bilgi yer almıyor.

Habertürk'ün haberine göre; İstanbul dışında Kocaeli ve Trabzon'da da ortaya çıkan gizemli hayırseverin kim olduğu tartışmaları sürerken, bu kişinin kimliğinin ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Yapılan yardımların örnek alınması için ismini açıkladığını söyleyen Erdoğan Uludağ'ın İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösterdiği belirtildi.

Uludağ, borç defterlerindeki hesaplarını kapattığı bakkallarla, borçlarını ödediği ailelerin kendisini gerçek ismiyle tanımadığını söyledi.

Şu ana kadar ne kadar yardımda bulunduğunu bilmediğini de söyleyen Uludağ, başka Robin Hood'ların da olduğunu kaydetti.