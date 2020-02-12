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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 10:52
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    • 12.02.2020 10:54

    10 kredi oranında indirim yaptı! 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ne oldu?

    lar, sadece konut kredilerinde değil aynı zamanda ihtiyaç ve taşıt kredisi ürünlerinde de uyguladıkları güncel oranlarında indirimler yapmaya devam ediyor. Sıfır konutlar için Vakıfbank, Halkbank, , Vakıf Katılım ve Ziraat tarafından verilen 0.79 konut kredisi, Tüm konutlar için geçerli olan oranlarda Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından verilen 0.89 finansman oranı,  Taşıt kredisi paketlerinde Finans tarafından verilen 0.95 finansman oranı,  İhtiyaç kredisi paketinde ise TEB ve QNB Finansbank tarafından verilen 0.89 kredi oranı..  2020 Çarşamba günü itibarıyla 10 banka daha faiz indirimi yaptı. İşte 12 Şubat 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

    10 banka kredi faiz oranında indirim yaptı!

    Hayallerindeki eve veya arabaya kavuşmak isteyenler ya da acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi ürünlerine yönelenlere sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. 12 Şubat 2020 Çarşamba günü itibarıyla 10 banka daha faiz indirimi yaptı. İşte detaylar... Aralarında Kuveyt Türk, Türkiye İş Bankası, ING Bank, Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank gibi çok sayıda özel ve kamu bankasının yer aldığı 10 banka taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Bankaların en güncel kredi faiz oranları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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