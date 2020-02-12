Hayallerindeki eve veya arabaya kavuşmak isteyenler ya da acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi ürünlerine yönelenlere sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. 12 Şubat 2020 Çarşamba günü itibarıyla 10 banka daha faiz indirimi yaptı. İşte detaylar... Aralarında Kuveyt Türk, Türkiye İş Bankası, ING Bank, Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank gibi çok sayıda özel ve kamu bankasının yer aldığı 10 banka taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Bankaların en güncel kredi faiz oranları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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