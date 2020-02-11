Ücretsiz para transferi yapılabilecek. Bu bağlamda 2020 yılı için EFT ve havale ücreti almayan bankalar listesi oldukça merak ediliyor. Ücretsiz olarak EFT veya havale yapmak için öncelikle bankanızın size sağladığı avantajlarda haberdar olmanız gerekmektedir. Örneğin çoğu banka emekliler için havale ve EFT işlemleri başta olmak üzere birçok hizmet için ek ücret veya komisyon almamaktadır. EFT başka bir banka hesabına, başka bir banka hesabından yapılan para transferi işlemidir. Havale ise aynı bankaya ait hesaplar arasında gerçekleştirilen para transferidir

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ