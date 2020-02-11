SGK'dan güzel haber geldi. SSK ve Bağkur'lu emeklilerin ceplerini rahatlatacak olan avans işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş bağlanana kadar avans veriliyor. Böylece maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alıyor. Bu bağlamda emeklilik başvurusu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanmayan vatandaşlar , asgari ücretin 3 katına kadar avans alabiliyor. Bu yılki asgari ücret zammının ardından SGK bir açıklama yaptı ve avans miktarının yükseldiği bildirildi. Asgari ücretinin 2020 TL 'den 2334 TL 'ye yükselmesinin ardından 6 bin 974 TL 'ye çıktı. Emeklilik maaşı hen üz bağlanmayanlar, bu parayı avans olarak SGK 'dan alabiliyor.