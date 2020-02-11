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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 09:10
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    • 12.02.2020 09:10

    SSK ve Bağkur'lu emeklilere 6974 TL müjdesi! 'dan açıkladı

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni açıklama geldi. Edinilen bilgilere göre, emeklilik maaşı bekleyenlere sağlanan ın tüm emekliler için verilmesi gündeme geldi. Emekli aldığı avansı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek. Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede ayda 166 lira 67 kuruş taksitle yapabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alabilecek. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor. İşte ve detaylar...

    SSK ve Bağkur'lu emeklilere 6974 TL verilecek!

    SGK'dan güzel haber geldi. SSK ve Bağkur'lu emeklilerin ceplerini rahatlatacak olan avans işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş bağlanana kadar avans veriliyor. Böylece maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alıyor. Bu bağlamda emeklilik başvurusu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanmayan vatandaşlar , asgari ücretin 3 katına kadar avans alabiliyor. Bu yılki asgari ücret zammının ardından SGK bir açıklama yaptı ve avans miktarının yükseldiği bildirildi. Asgari ücretinin 2020 TL 'den 2334 TL 'ye yükselmesinin ardından 6 bin 974 TL 'ye çıktı. Emeklilik maaşı hen üz bağlanmayanlar, bu parayı avans olarak SGK 'dan alabiliyor.

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