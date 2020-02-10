Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor: 2000 yılı sonrası emekli olan ve olacaklar dikkat!

Emekli maaşı alanları ve alacakları ilgilendiriyor: Türkiye'de milyonlarca emekli maaşı alan vatandaşı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandığı duyuruldu. Emekli maaşı alan veya alacak olanları yakından ilgilendiren emekli maaşlarına intibak zammı ile ilgili verilen kanun teklifinin TBMM gündemine geldiği ve önümüzdeki aylarda resmi kararın verileceği belirtildi. Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşı intibak zammı gelecek mi? sorularının cevapları haberimizde...

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