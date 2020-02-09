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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 12:16
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    • 09.02.2020 12:20

    Milyonlarca emekliyi şoke eden emsal karar! (SSK) emekliden o parayı geri istedi...

    (SSK) emekliden o parayı geri istedi... Kurumu milyonlarca kişi için emsal bir karar imza attı. 'ta oturan emekli öğretmen (67), 2017 ve 2018 yıllarında 8 ay boyunca nde öğrencilere ve yetişkinlere bağlama kursu verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir süre sonra gönderdiği bildirimle, Türkay'dan o tarihte 65 yaşını doldurduğu halde kamu işinde çalıştığı gerekçesi ile kurs süresince aldığı emeklilik maaşının toplamı olan 24 bin 451 TL'yi geri ödemesini istedi. Peki sonrasında ne oldu? İşte detaylar

    SGK harekete geçti! Emekliden o parayı geri istedi...

    Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisine şoke eden haber geldi. SGK, emekliyken kamuda çalışan öğretmenden maaşını geri istedi.
    4 çocuk babası sınıf öğretmeni Fuat Türkay, 1996 yılında Celal Bayar Ortaokulu'ndan emekli oldu. Türkay'a 2017 yılında Kangal Halk Eğitim Merkezi'nce 'hayat boyu öğrenme kursları' kapsamında bağlama eğitim vermesi için teklif götürüldü. Teklifi değerlendiren Türkay, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda 8 ay öğrencilere ve yetişkinlere bağlama kursu verdi. 2019 yılının Ocak ayında SGK tarafından gelen yazıda emekli maaşının kesileceğini öğrenen Türkay, SGK'ya giderek nedeni hakkında bilgi istedi. İşte detaylar

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