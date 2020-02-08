CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya fahiş zam yaptı. İETT, metro ve metrobüs bilet ücretlerini yüzde 35 artırdı. Belediye, 10 Şubat'tan itibaren geçerli olacak zamlar için "Fiyat düzenlemesi" yalanına sığındı. En kısa mesafe ücreti 2.60'tan 3.50 TL'ye çıktı.
TAM BİLET - 3.50 TL
ÖĞRENCİ BİLETİ - 1.75 TL
TAM MAVİ KART - 275 TL
ÖĞRENCİ MAVİ KART - 50 TL
TAM BİLET AKTARMA ÜCRETİ - 2.50 TL
ÖĞRENCİ AKTARMA ÜCRETİ - 0.75 Kr
YANDAŞ PORTAKAL'I BİLE İSYAN ETTİRDİ
ÇOK ZAMLI OLUYOR
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Herşey çok güzel olacak" sloganıyla geldiği koltukta zamdan başka bir icraat yapmaz oldu. Ekmekten suya, parktan ulaşıma herşeye zam yapmaya devam ediyor.
Vatandaş sloganı "Herşey çok zamlı oluyor" şeklinde değiştirirken, sosyal medyadan da tepki yağdı. Göreve gelir gelmez Halk Ekmek ücretlerini yüzde 40 zamlandıran İmamoğlu, ardından taksi ve dolmuş fiyatlarına zam yaptı. Zam furyası İspark'ta yüzde 100'e kadar çıktı. Şimdi milyonlarca İstanbullu'nun kullandığı toplu taşıma ücretlerine de yüzde 35 zam yapıldı. Önceki gün gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2.60 liradan 3.50 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı twitter adresinden duyurdu. UKOME'de alınan başka bir kararla da İstanbul'da turkuaz taksilere, istedikleri takdirde sarı taksiye dönebilme imkanı getirildi.
Twitter;
Her şey İmamoğlu için güzel oluyor.
Kayak parasını biletten mi çıkartacak?
Tasarruf dedikleri bizim cebimize göz dikmekmiş.
Belediyeyi kazanç kapısı sanıyorlar. İnsana hizmeti unuttular.
İmamoğlu'nun "Ulaşım ücretsiz olacak nutukları ne oldu?"
HER ŞEY ÇOK ZAMLI OLACAK
TAM BİLET - 3.50 TL
ÖĞRENCİ BİLETİ - 1.75 TL
TAM MAVİ KART - 275 TL
ÖĞRENCİ MAVİ KART - 50 TL
TAM BİLET AKTARMA ÜCRETİ - 2.50 TL
ÖĞRENCİ AKTARMA ÜCRETİ - 0.75 Kr
YANDAŞ PORTAKAL'I BİLE İSYAN ETTİRDİ
ÇOK ZAMLI OLUYOR
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Herşey çok güzel olacak" sloganıyla geldiği koltukta zamdan başka bir icraat yapmaz oldu. Ekmekten suya, parktan ulaşıma herşeye zam yapmaya devam ediyor.
Vatandaş sloganı "Herşey çok zamlı oluyor" şeklinde değiştirirken, sosyal medyadan da tepki yağdı. Göreve gelir gelmez Halk Ekmek ücretlerini yüzde 40 zamlandıran İmamoğlu, ardından taksi ve dolmuş fiyatlarına zam yaptı. Zam furyası İspark'ta yüzde 100'e kadar çıktı. Şimdi milyonlarca İstanbullu'nun kullandığı toplu taşıma ücretlerine de yüzde 35 zam yapıldı. Önceki gün gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2.60 liradan 3.50 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı twitter adresinden duyurdu. UKOME'de alınan başka bir kararla da İstanbul'da turkuaz taksilere, istedikleri takdirde sarı taksiye dönebilme imkanı getirildi.
Twitter;
Her şey İmamoğlu için güzel oluyor.
Kayak parasını biletten mi çıkartacak?
Tasarruf dedikleri bizim cebimize göz dikmekmiş.
Belediyeyi kazanç kapısı sanıyorlar. İnsana hizmeti unuttular.
İmamoğlu'nun "Ulaşım ücretsiz olacak nutukları ne oldu?"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.