Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.02.2020 21:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 21:16

    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan AK Parti İl Başkanlığına ve Belediyesi ziyaret

    Hazine ve Maliye Bakanı 'de iş dünyası ile buluştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Albayrak, daha sonra Osmaniye Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

    Bakan Albayrak'tan AK Parti Osmaniye İl Başkanlığına ziyaret

    Hazine ve Maliye Bakanı , Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

    Bakan Albayrak, beraberinde diğer ilgililerle Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ziyarette bulundu.

    Kara, ziyarette belediyelerinin çalışmaları ve projelerine ilişkin Albayrak'a bilgi verdi.

    Albayrak, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

    Burada da İl Başkanı Hamza Tor ve partililerle bir araya gelen Albayrak'ın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan AK Parti İl Başkanlığına ve Osmaniye Belediyesi ziyaret
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri