Dolar son dakika... Dolar/TL, ABD verisi sonrası 6 lira seviyesini aştı. Dolar en düşük 5.9771 lira ve en yüksek 6.0479 lirayı gördükten sonra, 6.03 – 6.04 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5576 lira ve en yüksek 6.6371 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda Çin'de ortaya çıkan koronavirüsüne ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE KAPANDI

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,27 değer kaybederek 424,36 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 azalarak 7.466,70 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 düşerek 13.513,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 6.029,75 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 24.478,32 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.24 itibarıyla yüzde 0,29'luk düşüşle 1,0948 seviyesinde bulunuyor.

BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,57, dolar/TL yüzde 0,17 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,76, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en yüksek 123.845,00 en düşük 118.761,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 artışla 121.015,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,53 kayıpla 302,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,49 azalarak 2.013,00 lira oldu. Geçen hafta 495,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 492,00 liraya düştü.

Bu hafta, ABD doları 17.10 itibarıyla yüzde 0,17 değer kazanarak 5,9950 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,76 azalışla 6,5650 liraya geriledi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,13 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile hisse senedi fonları oldu.