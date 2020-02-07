Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.02.2020 16:55
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 17:07

İmamoğlu yancısı 'de ulaşıma fahiş ma dayanamadı

'da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararıyla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 yapıldı. Seçimlerden önce "hayatı ucuzlatacağım" vaatleriyle oy toplayan Başkanı sözünde durmadı. İBB'dekii ulaşım zamlarını eleştiren isimlerden biri de İmamoğlu ile arasından su sızmayan ve her fırsatta sorgusuz sualsiz parlatmaya çalışan oldu.

Portakal fahiş zammı duyunca isyan etti

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 yapılması kararı alındı.

Zammın Marmaray dışında İstanbul Kart kullanılan özel halk otobüsü, , metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacağını bildiren Türkmen, 2 lira 60 kuruş olan ücretin 3 lira 50 kuruşa, öğrenci aylık kartının ise 40 liradan 50 liraya çıkacağını aktardı.

İMAMOĞLU SÖZÜNDE DURMADI!
Seçim öncesi "İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız" vaadinde bulunan , göreve geldiği günden bugüne en büyük zamları ulaşım harcamalarında yaptı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda;
Taksilere yüzde 25
Minibüse yüzde 25
İSPARK yüzde 40'a varan
İSBİKE yüzde 40 zam
Okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmıştı.



YANDAŞI PORTAKAL BİLE İSYAN ETTİ
İmamoğlu'nun zammına tepki gösterenler arasında "yakın arkadaşı" 'ın da olması dikkatlerden kaçmadı. Yaptığı haberlerle İmamoğlu'na kalkan olan, her fırsatta parlatmaya çalışan Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimlerden önce tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordun" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİmamoğlu yancısı Fatih Portakal İBB'de ulaşıma fahiş zamma dayanamadı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri