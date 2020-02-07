İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) talebi üzerine AKOM'da yapılan UKOME toplantısında, elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılması kararı alındı.



Zammın Marmaray dışında İstanbul Kart kullanılan özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında geçerli olacağını bildiren Türkmen, 2 lira 60 kuruş olan ücretin 3 lira 50 kuruşa, öğrenci aylık kartının ise 40 liradan 50 liraya çıkacağını aktardı.

İMAMOĞLU SÖZÜNDE DURMADI!

Seçim öncesi "İstanbullunun ulaşıma harcadığı parayı azaltacağız" vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bugüne en büyük zamları ulaşım harcamalarında yaptı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda;

Taksilere yüzde 25

Minibüse yüzde 25

İSPARK yüzde 40'a varan

İSBİKE yüzde 40 zam

Okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmıştı.







YANDAŞI PORTAKAL BİLE İSYAN ETTİ

İmamoğlu'nun zammına tepki gösterenler arasında "yakın arkadaşı" Fatih Portakal'ın da olması dikkatlerden kaçmadı. Yaptığı haberlerle İmamoğlu'na kalkan olan, her fırsatta parlatmaya çalışan Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimlerden önce tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordun" ifadelerini kullandı.