Asgari ücretli çalışanlar için verilen kanun teklifi gündemde yerini koruyor. Bu kanun teklifi asgari ücretli çalışanları bayahı heyecanlandırdı. İşçilere üç ayda bir 463 TL ikramiye verilmesinin en büyük jest olacağı ifade ediliyor. 2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar bu ay itibari ile yatırılmaya başlandı. Asgari ücret, tüm işçi bölümlerini kapsayacak şekilde "günlük" olarak belirlenmektedir. Günlük hesap üzerinden de "Aylık" ve "Saat" ücreti hesaplanmaktadır. Asgari ücret net hesaplanıp, brüt olarak ilan edilmektedir.

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