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    • Ekonomi
    • 06.02.2020 11:27
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    • 06.02.2020 11:29

    li çalışana ek ve 463 TL jest var mı?

    2020 Şubat ayı itibari ile li çalışanlar maaşlarını aldılar. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bir açıklama yaptı. Asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiklerini anımsatan Selçuk, 'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti. Fakat asgari ücretle çalışan milyonlar ek ve jest istiyor. Daha önce yapılan açıklamada 75 lira jest yapıldığı belirtilmişti. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise 'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi bağlamında yerini bulacağını ifade ediyorlar. Peki ve 463 TL jest var mı?

    Asgari ücretli çalışana ek zam ve 463 TL jest var mı?

    Asgari ücretli çalışanlar için verilen kanun teklifi gündemde yerini koruyor. Bu kanun teklifi asgari ücretli çalışanları bayahı heyecanlandırdı. İşçilere üç ayda bir 463 TL ikramiye verilmesinin en büyük jest olacağı ifade ediliyor. 2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar bu ay itibari ile yatırılmaya başlandı. Asgari ücret, tüm işçi bölümlerini kapsayacak şekilde "günlük" olarak belirlenmektedir. Günlük hesap üzerinden de "Aylık" ve "Saat" ücreti hesaplanmaktadır. Asgari ücret net hesaplanıp, brüt olarak ilan edilmektedir.

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