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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 20:59
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    • 07.02.2020 20:59

    na göre maaşlar kaç TL oldu? ve geçim indirime göre net-brüt kaç para ödenecek?

    2020 AGİ tablosuna göre hangi çalışanın ne kadar maaş alacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılında uygulanacak asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklanmıştı. Bu ay ilk maaşını almayı bekleyen milyonlarca çalışan vatandaş AGİ tablosunda yer alan bilgilere göre ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, asgari ücret ve geçim indirime göre net-brüt kaç para ödenecek? İşte detaylar

    2020 AGİ tablosuna göre maaşlar kaç TL oldu?

    Milyonlarca çalışan yeni ayın gelmesiyle birlikte zamlı maaşlarını beklemeye başladı. Bu kapsamda AGİ tablosuna göre ödenecek maaş oranları araştırılıyor. gözler maaş yatırılacağı tarihe çevrildi. 2020 AGİ tablosuna göre maaşlar kaç TL oldu sorusu bu nedenle bu hafta çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, asgari ücret ve geçim indirime göre net-brüt kaç para ödenecek? İşte AGİ tablosunda yer alan bilgiler

    AGİ TABLOSUNA GÖRE BU AY KAÇ LİRA MAAŞ ÖDENECEK?

    2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

    2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
    Bekar 220,68 TL
    Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
    Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
    Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
    Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
    Evli, eşi çalışan 220,68 TL
    Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
    Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
    Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
    Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
    Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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