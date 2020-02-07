Milyonlarca çalışan yeni ayın gelmesiyle birlikte zamlı maaşlarını beklemeye başladı. Bu kapsamda AGİ tablosuna göre ödenecek maaş oranları araştırılıyor. gözler maaş yatırılacağı tarihe çevrildi. 2020 AGİ tablosuna göre maaşlar kaç TL oldu sorusu bu nedenle bu hafta çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, asgari ücret ve geçim indirime göre net-brüt kaç para ödenecek? İşte AGİ tablosunda yer alan bilgiler

AGİ TABLOSUNA GÖRE BU AY KAÇ LİRA MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.