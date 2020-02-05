Milyonlarca çalışan zamlı maaşları bekliyor. Bu kapsamda vatandaşlar asgari ücret AGİ tablosuna göre ödenecek maaş tutarı hakkında bilgi edinmek istiyor. 2019 yılının son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti duyurmuştu. Şimdilerde zamlı maaşları bekleyen milyonlarca çalışan AGİ tablosuna göre bu ay kaç lira maaş ödenecek sorusuna yanıt arıyor. İşte AGİ tablosunda yer alan detaylar

AGİ TABLOSUNA GÖRE BU AY KAÇ LİRA MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.