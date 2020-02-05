Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.02.2020 19:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2020 19:31

    tablosuna göre bu ay kaç lira maaş ödenecek? 2020 Asgari ücret net-brüt zam oranı ne kadar oldu?

    Şubat ayında asgari ücret tablosuna göre kaç lira maaş ödeneceği ayın ilk günlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aralık ayının son günlerinde 2020 yılında uygulanacak asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Bu ay ilk maaşını almayı bekleyen milyonlarca çalışan vatandaş AGİ tablosunda yer alan bilgilere göre kaç TL ödeme alacağını bilmek istiyor. Bilindiği üzere AGİ tablosunda bekar, evli, evli 1 çocuklu, evli 2 çocuklu gibi pek çok duruma göre asgari geçim indirimi ödemesi yapılıyor. Peki, ? 2020 Asgari ücret net-brüt zam oranı ne kadar oldu? İşte cevabı

    Milyonlarca çalışan zamlı maaşları bekliyor. Bu kapsamda vatandaşlar asgari ücret AGİ tablosuna göre ödenecek maaş tutarı hakkında bilgi edinmek istiyor. 2019 yılının son günlerinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl geçerli olacak asgari ücreti duyurmuştu. Şimdilerde zamlı maaşları bekleyen milyonlarca çalışan AGİ tablosuna göre bu ay kaç lira maaş ödenecek sorusuna yanıt arıyor. İşte AGİ tablosunda yer alan detaylar

    AGİ TABLOSUNA GÖRE BU AY KAÇ LİRA MAAŞ ÖDENECEK?

    2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

    2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
    Bekar 220,68 TL
    Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
    Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
    Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
    Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
    Evli, eşi çalışan 220,68 TL
    Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
    Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
    Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
    Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
    Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriAGİ tablosuna göre bu ay kaç lira maaş ödenecek? 2020 Asgari ücret net-brüt zam oranı ne kadar oldu?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri