Çalışma hayatına girenlerin hayattaki en büyük amaçları emekli olabilmektir. Bu anlamda Yeni işe girecek olanlarda ne zaman emekli olabileceklerini sorgulamaya başlıyor. 2020 yılı emeklilik hesaplamada da 2020 yılında işe girecek olanlar kaç yaşında emekli oluyor belli oldu. 4A SSK'lı olanlar bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor. 2020 yılında kadınlar için en erken 63 yaşını doldurmakla emekli aylığı alınabiliyor. Erkekler en erken 65 yaşını doldurduktan sonra emekli aylığı alabilecek. Kadınlar ve erkekler içinde 25 hizmet yılı şartları tamamlaması gerekiyor.

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