Türkiye'de milyonlarca çalışanın en büyük amacı erken emekli olabilmektir. Bilindiği gibi EYT yasası gündeme gelmişti fakat henüz net bir şey çıkmadı. Bu bağlamda milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT yasası gün geçtikçe dikkatler artmaya başlıyor. Özellikle yasanın çıkması halinde hemen emekli olacak yaklaşık 700 bin kişi EYT yasası ne zaman çıkacak sorularının cevaplarını arıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un EYT için açıklamaları yine dikkatleri bu konuya çekti. İşte EYT yasasında son durum ve gelişmeler...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ