Erken emeklilik müjdesi! Kimler erken emekli olabilir? İşte o meslekler ve erken emeklilik şartları

Kimler erken emekli olabilir? İşte o meslekler ve erken emeklilik şartları... Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Peki, erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir? Yıpranma hakkından kimler faydalanabilecek? Hesaplama nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem erken emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

05.02.2020 09:48 - Son Güncelleme: 05.02.2020 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





