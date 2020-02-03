SSK SGK ve Bağkur'lu milyonlarca emekli maaş zamlarını aldıktan sonra, promosyon, ek ödeme ve ikramiyeyi beklemeye başlamış durumda.

Promosyon, ek ödeme ve ikramiye ile ilgili son gelişmeler ise bu bağlamda yakından takip ediliyor. Bu kalemlerde yapılacak artış doğrudan emeklilerin gelirlerine etki edecek. Özellikle promosyonda bankalar arasında rekabet artıyor. QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emeklilere şu ana kadar 4 kez ödenen bayram ikramiyesi 2020 yılında da 2 kez ödenecek. Emekliler toplamda 2 bin TL ek ödemeyi daha cebine koyacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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