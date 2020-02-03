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  • 04.02.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:19

SSK ve Bağkur emekli maaşı ve ikramiye mı var mı? Promosyon, ek ödeme ve ikramiye müjdesi!

, ek ödeme ve ikramiye araştırmaları internette devam ediyor. Emekli vatandaşlar yeni promosyon oranlarının açıklanmasını heyecanla beklerken, ların da rekabeti giderek kızışıyor. özel bankalar henüz yeni promosyon tutarlarını açıklamadı. Ama daha önce emekli maaşını taşıyanlara bir de otomatik ödeme talimatı vermesi koşuluyla 1.000 liraya kadar ödeme yapan bankalar vardı. 1 Mart itibarıyla bankaların nasıl bir tarife uygulayacakları merak ediliyor. yrıca özel bankaların çoğu, ile yapılan müzakere sonucunda ortaya çıkan rakamın üstünde bir promosyon ödemeyi vaat ediyor. Emekli maaşlarıyla ilgili ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Emekli maaşına promosyon, ek ödeme ve ikramiye müjdesi!

SSK SGK ve Bağkur'lu milyonlarca emekli maaş zamlarını aldıktan sonra, promosyon, ek ödeme ve ikramiyeyi beklemeye başlamış durumda.
Promosyon, ek ödeme ve ikramiye ile ilgili son gelişmeler ise bu bağlamda yakından takip ediliyor. Bu kalemlerde yapılacak artış doğrudan emeklilerin gelirlerine etki edecek. Özellikle promosyonda bankalar arasında rekabet artıyor. QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emeklilere şu ana kadar 4 kez ödenen bayram ikramiyesi 2020 yılında da 2 kez ödenecek. Emekliler toplamda 2 bin TL ek ödemeyi daha cebine koyacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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