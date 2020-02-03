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  • 04.02.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:21

SSK ve Bağkur emeklileri şikayet etti! Hükümet harekete geçti... Milyonlara müjde!

da hesabı olan, herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hükümet harekete geçti. Bankaların aldığı ücret ve komisyonlar 2014'te 20 kaleme indirilmişti. Buna rağmen vatandaşlar masraflardan dertli. Kredi lerinin düştüğü bir ortamda alınan ücretlerin yüksek oluşu başta emekliler olmak üzere birçok vatandaşın şikayetine konu olunca ekonomi yönetimi çalışma başlattı.

Milyonlarca emekli şikayet etti! Hükümet harekete geçti...

Bankaların milyonlarca emekliden aldıkları ücret ve komisyonlar yine gündeme geldi. Bankalar EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu bağlamda SSK SGK ve Bağkur emeklileri için iyi haber gelebilir. Son olarak 2014'te yapılan değişikle alınabilecek ücret sayısı 20 kaleme indirilmişti. Ancak söz konusu maddeler arasında yer alan 'hesap işletim ücreti'nin yürütmesi 2016'da yargı kararıyla durdurulmuştu. Buna rağmen vatandaşlar masraflardan dertli. Artan şikayetler üzerine ekonomi yönetimi harekete geçti.

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