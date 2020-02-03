Bankaların milyonlarca emekliden aldıkları ücret ve komisyonlar yine gündeme geldi. Bankalar EFT, fatura ödeme ücreti dahil olmak üzere 20 farklı kalemde masraf alabiliyor. Bu bağlamda SSK SGK ve Bağkur emeklileri için iyi haber gelebilir. Son olarak 2014'te yapılan değişikle alınabilecek ücret sayısı 20 kaleme indirilmişti. Ancak söz konusu maddeler arasında yer alan 'hesap işletim ücreti'nin yürütmesi 2016'da yargı kararıyla durdurulmuştu. Buna rağmen vatandaşlar masraflardan dertli. Artan şikayetler üzerine ekonomi yönetimi harekete geçti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ