SGK, SSK ve Bağkur'lu milyonlarca çalışan için emekli olunca ne kadar maaş alacakları konusu oldukça önemlidir. Emekli olduktan sonra alınacak yüksek maaş vatandaşların rahata ermeleri için önemlidir. Bu anlamda 4A, 4B ve 4C'li emekliler için hesaplama yöntemini takvim.com.tr'de sunuyoruz. Bugün emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alabileceklerini SGK'nın uygulaması sayesinde kendileri hesaplayabiliyor. Emekli maaşınız çalışmış olduğunuz süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere nazaran hesaplanmakta.

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