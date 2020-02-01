Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 01.02.2020 18:19
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 18:25

mağdurlarına müjde! Vakfı açıkladı: Maaşlar önümüzdeki hafta yatacak

Aylarca maaş ödemeyerek çalışanlarını mağdur etmesi sebebiyle uzun süre boyunca kamuoyunu meşgul eden 'nden güzel bir haber geldi. Vakfına satılan Doğa Koleji içeride biriken maaşları önümüzdeki hafta ödeyeceğini açıkladı.

Doğa Koleji mağdurlarına müjde!

Aylarca maaş alamadıkları için öğretmenlerin ders bırakma eylemine gittiği ve ayrıca Vakfı'na devredilen 'nden "Değerli öğretmenlerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, saygıdeğer velilerimiz" başlıklı bir açıklama yayınlandı.

MAAŞLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÖDENECEK
Doğa Koleji Yönetimi'nden yapılan açıklamada, öğretmenlerin geçmiş dönemde alacağı maaşlarının önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı. Açıklamada, çalışanlarına gönderdiği mesajda geçmiş dönemde maaşlarını alamayan öğretmenlere alacaklarının önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.

MAAŞ GÜNLERİ AYIN 5'İ OLARAK BELİRLENDİ
Ayrıca diğer alacaklılara da ödemenin önümüzdeki hafta itibariyle yapılacağı kaydedildi. Doğa Koleji çalışanlarına gönderdiği mesajda maaş günlerinin ise her ayın 5'i olarak belirlendiği ifade edildi.

Doğa Koleji tarafından çalışanlarına gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDoğa Koleji mağdurlarına müjde! İTÜ Vakfı açıkladı: Maaşlar önümüzdeki hafta yatacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri