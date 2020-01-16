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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 11:19

Son dakika: 'nde devir işlemi tamam!

Son dakika haberi... 'nde yaşanan krizin ardından Vakfı arasında yapılan görüşmeler sona erdi. kayıtlarına göre, Anonim Şirketi'de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.

Doğa Koleji'nde işlem tamam!

'nde yaşanan krizin ardından Vakfı arasında yapılan görüşmeler sona erdi. kayıtlarına göre, Anonim Şirketi'de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Başkanı oldu.

DOĞA KOLEJİ'NDE NE OLMUŞTU?
Doğa Koleji, bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenlerin maaşlarını ödeyemedi. Aylarca maaş alamayan öğretmenler derslere girmeyerek, içinde bulundukları durumu etti. Bir grup öğretmen istifa etti. Bir protesto da eğitimin aksaması nedeniyle velilerden geldi.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin 13 Aralık 2019'da son aşamaya geldiğini ancak detaylı bilgilendirmenin, 14 Aralık 2019'da yapılacağını açıklamıştı.

İTÜ'den 30 Aralık 2019'da yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye'de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji'ni bünyesine alma kararı vermiştir. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yönettiği süreç, Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji'nin tamamen İTÜ'ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası'nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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