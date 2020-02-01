24 Ay, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 Aylık Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank banka faiz oranları merak ediliyor. Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarını düşürdü mü? Özel bankalarda faiz oranları ne durumda? Kamu bankaları tarafından kısa süre önce başlatılan konut kredisi kampanyası vatandaşların oldukça ilgisini çeken kampanyalardan oldu. Bankaların konut kredisi faiz oranları vatandaşları sevindiriyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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