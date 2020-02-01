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  • 01.02.2020 18:19
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 18:20

Altını her seviyeden alın! Beklenen hedef fiyatı oldukça yüksek! artacak mı?

'da ve dünyada altın oldukça önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Altın fiyatları canlı olarak takip ediliyor. Küresel risklerin ve ticari savaş risklerinin artmasından sonra yatırımcıların favori yatırım aracı haline gelen altında fiyatlar zaman zaman geri çekiliyor. Bu geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu bir çok ekonomist ifade etti. UBS Küresel Servet Yönetimi'nde emtia, tahvil ve Döviz birimi yönetici Dominic Schnider, altın ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bu bağlamda fiyatı, 302,7 lira seviyesinde güne başladı. yüzde 0,84 primle 495,6 lirada, Cumhuriyet altını 2.038 lirada yer alıyor.

Altını her seviyeden alın! Beklenen hedef fiyatı oldukça yüksek!

Dünyanın önemli yatırım firmalarından UBS'nin yetkilisi altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu belirtti. Her geri çekilmede altının alım fırsatı olduğunu belirten yetkili altın fiyatlarının hedef fiyatlarının yukarılar olduğunu belirtti. Bakın ne hedef fiyat verdi. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

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