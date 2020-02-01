Dünyanın önemli yatırım firmalarından UBS'nin yetkilisi altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu belirtti. Her geri çekilmede altının alım fırsatı olduğunu belirten yetkili altın fiyatlarının hedef fiyatlarının yukarılar olduğunu belirtti. Bakın ne hedef fiyat verdi. Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.

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