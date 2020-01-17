Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasına yönelik "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor." demişti.
İTÜ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.
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