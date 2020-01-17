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  • 17.01.2020 17:41
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 17:53

Rektörü Prof. Dr. 'den flaş açıklaması

Son dakika haberi... Rektörü Prof. Dr. , ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

İTÜ'den flaş Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasına yönelik "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor." demişti.

İTÜ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Rektörü Prof. Dr. , Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

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