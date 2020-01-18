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Doğa’da maaş sorunu çözüldü

Rektörü Prof. Dr. , " ile ilgili devir işlemleri tamamlandı. Öğretmen ve personelin maaş ödemeleri yapıldı" dedi. Karaca, şöyle konuştu: " 'Çalışın, bu sorunu çözün' talimatına uyarak hızla harekete geçtik. Hazine ve çözüm sürecini hızlandırmak için büyük gayret gösterdi. Sorunun çözümü için bizzat sürecin içerisinde oldu. Bakanımız da elinden gelen tüm desteği gösterdi" diye konuştu.

Doğa’da maaş sorunu çözüldü
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, " ile ilgili devir işlemleri tamamlandı. Öğretmen ve personelin maaş ödemeleri yapıldı" dedi. Karaca, şöyle konuştu: " 'Çalışın, bu sorunu çözün' talimatına uyarak hızla harekete geçtik. Berat Albayrak çözüm sürecini hızlandırmak için büyük gayret gösterdi. Sorunun çözümü için bizzat sürecin içerisinde oldu. Bakanımız da elinden gelen tüm desteği gösterdi" diye konuştu.

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