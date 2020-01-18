Doğa’da maaş sorunu çözüldü

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Doğa Koleji ile ilgili devir işlemleri tamamlandı. Öğretmen ve personelin maaş ödemeleri yapıldı" dedi. Karaca, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın 'Çalışın, bu sorunu çözün' talimatına uyarak hızla harekete geçtik. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak çözüm sürecini hızlandırmak için büyük gayret gösterdi. Sorunun çözümü için bizzat sürecin içerisinde oldu. Milli Eğitim Bakanımız da elinden gelen tüm desteği gösterdi" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.