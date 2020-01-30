Çok sayıda SSK ve Bağkur emeklisi 2020 yılı içerisinde intibak zammı için beklemede. Bu konuda hükümetin adım atmasını bekleyen emekli vatandaşlar için tek yol ise düzenlemenin TBMM'den geçmesi. Bu konuda ise Çalışma Bakanlığı'nın atabileceği adımları takvim.com.tr'de vermiş bulunuyoruz. Son yaşanan gelişme ise; TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ''bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. İntibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı?



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