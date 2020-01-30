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  • 30.01.2020 11:09
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 11:21

Milyonlar bekliyor! Emekli maaşlarına intibak mı adımı...

, ve Bağkur emeklisinin uzun andır beklediği intibak yasası ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda Türkiye'de bulunan milyonlarca emekli vatandaş hükümetin intibak yasası düzenlemesini bekliyor. SSK SGK ve Bağkur emeklileri için müjde gibi bir haber geldi. Bu bağlamda 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası büyük önem arz ediyor. Bu konuda gelebilecek bir müjdeli haberle maaşlarda en az 55 TL zam olacak. Bu zam oranı çeşitli etkenlere bağlı olarak 355 TL'ye kadar çıkabilecek. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, şu anda çalışanlara emekli olduklarında bağlanacak maaş yükselecek.

Milyonlar bekliyor! Emekli maaşlarına intibak zammı adımı...

Çok sayıda SSK ve Bağkur emeklisi 2020 yılı içerisinde intibak zammı için beklemede. Bu konuda hükümetin adım atmasını bekleyen emekli vatandaşlar için tek yol ise düzenlemenin TBMM'den geçmesi. Bu konuda ise Çalışma Bakanlığı'nın atabileceği adımları takvim.com.tr'de vermiş bulunuyoruz. Son yaşanan gelişme ise; TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ''bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. İntibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği giderek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Peki, Emekli intibak yasasında son durum ne? İntibak yasası çıkacak mı?


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