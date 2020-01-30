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  • 31.01.2020 09:16
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 09:16

ING, Akbank, Denizbank, Fiba, ve tutarı kaç TL oldu? Emekliye promosyon mı ne kadar?

ların rekabeti kızıştı. Emeklilerin büyük bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti tutarı artırdı. Promosyon bin 250 liraya kadar çıktı. 10 müşteri getirene bin 250 TL daha var. Peki bankalar hangi avantajları sunuyor? Emekli promosyonlarıyla ilgili detaylar haberimizde....Şu anda en fazla promosyon ücretini veren banka oldu. TEB emekli maaş promosyonu 850 TL – 1.000 TL aralığında değişiyor. Emeklilere kampanyalar adı altında, bir emekli maaş müşterisi arkadaşını getirene 100 TL nakit ödeme yapan TEB, 2020 yılında en yüksek emekli maaş promosyon ödemesini 1.100 TL'ye yükseltiyor.

Gözler yeni ayda! Emekli promosyon zammı var mı?

Emekliye promosyon zammı ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. SGK, SSK ve Bağkur emeklileri promosyon ücretlerini yakından takip ediyor. Promosyon ücretleri bilindiği gibi emekliler için ek gelir kapısı olmuş durumda. Emeklilerin büyük bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti tutarı artırdı. Maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor. Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Milyonlarca emekli için de ikinci ödeme yaklaşıyor. İşte ING, Akbank, Denizbank, Fibabanka ve İş Bankası promosyon tutarları...

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