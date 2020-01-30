Emekliye promosyon zammı ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. SGK, SSK ve Bağkur emeklileri promosyon ücretlerini yakından takip ediyor. Promosyon ücretleri bilindiği gibi emekliler için ek gelir kapısı olmuş durumda. Emeklilerin büyük bölümü Mart'tan itibaren ikinci promosyonu almaya hazırlanırken, bankaların rekabeti tutarı artırdı. Maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor. Maaşını taşıyıp, ek ürünler kullanan emekliler için mevcut kampanyalara göre 700 liraya varan ödeme yapılıyor. Milyonlarca emekli için de ikinci ödeme yaklaşıyor. İşte ING, Akbank, Denizbank, Fibabanka ve İş Bankası promosyon tutarları...

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