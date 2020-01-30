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  • 31.01.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 09:19

Maaşın 3 katı kadar ve 10 katı verilecek! , ve Bağkur'luya fırsat! İşte başvuru şartları

, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere istemeleri halinde 6 bin 972 liraya varan veriyor. Talepler hayata geçerse, mevcut emekliler için de avans sistemi başlayacak. Bu bağlamda Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş alabilecek. Maaş avansı ise maddi sıkıntı çeken vatandaşlarımızın yardımına koşacak. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Emekli maaş avansı alan kişilerin geri ödemesinde uygulanmayacak. Peki,SGK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi nasıl alınır? Emekli 3 maaş faizsiz avans şartları neler? İşte detaylar...

Maaşın 3 katı kadar avans ve 10 katı kredi verilecek!

SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda maaşın 3 katı kadar avans ve 10 katı kadar ise kredi imkanı sağlanacak. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alıyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan, 6 bin 972 liraya varan avans alabiliyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi veya avans ile anlık ihtiyaçlarını giderme şansına sahip olacak. Peki, SGK SSK Bağkur emeklisi 3 maaş avans 10 maaş kredi başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı avansı şartları neler?

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