31 Ocak 2020 konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi güncel faiz oranları en merak edilenler arasına girmiş durumda. Kredi faizi denilince ise ilk akla gelen banka ise Ziraat Bankası oluyor. Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları 0,49 ve 0,79 arasında seyrediyor.

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde konut kredilerinde yüzde 0.49 faiz oranıyla hesaplama detayları yayınlandı. Vatandaşların merak ettiği Ziraat Bankası TOKİ Sosyal Konut Kredisi kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Ziraat Bankası'nın en uygun kredi faiz oranları kampanyalı kredi ürünlerinde olsa da klasik konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları oldukça cazip durumda.

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