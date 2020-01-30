Ocak ayının artık son günlerine geldiğimiz şu zamanlarda, bankalar arasında kredi rekabeti yaşanmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşlar tarafından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank daha çok tercih ediliyor. Yüzde 0.49, 0.79, 0.94 oranları ile alacağınız ve ödeyeceğiniz kredi miktarını çok kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Bu bağlamda Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankaları hem sıfır konutta hem de ikinci el konutta en uygun kredi veren bankalar oldu. Albaraka Türk araç finansmanında 24 aya varan vadelerde 0,95, 24 aydan 48 aya varan vadelerde 0,98 oranıyla araç satın alma imkanı sunuyor. 0.49, 0.79, 0.94 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kampanyaları takvim.com.tr'de

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