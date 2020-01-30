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  • 30.01.2020 16:40
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 16:40

Son dakika: ın kilogram fiyatında sert yükseliş! Altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri... ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda ın kilogramı 303 bin 740 liraya yükseldi. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım , Ziraat Katılım Bankası ve Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Altının kilogram fiyatında sert yükseliş!

ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart ın kilogramı 303 bin 740 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 302 bin 250 lira, en yüksek 304 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 303 bin 740 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 829 milyon 728 bin 116,02 lira, işlem miktarı ise 2.759,18 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 836 milyon 638 bin 497,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım , Ziraat Katılım Bankası ve Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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