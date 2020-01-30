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  • 30.01.2020 18:28
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 18:28

Son dakika: 2020 tarihini yükselişle tamamladı

Son dakika haberine göre Güne yüzde 0.38 düşüşle 119 bin 230 puandan başlayan Endeksi (100), en düşük 118 bin 256 puanı ve en yüksek 119 bin 872 puanı gördükten sonra, yüzde 0.13 artışla 119 bin 850 puandan kapandı.

Borsa, günü yükselişle tamamladı

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazancıyla 119.849,65 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 160,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 4,15 ile orman kağıt, basım oldu.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 puanın destek, 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.


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