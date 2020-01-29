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  • 30.01.2020 09:14
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:14

30 Ocak konut, taşıt ve bireysel kredi oranları , , Yapı kredi, Akbank ve iNG... !

30 Ocak 2020 konut kredisi oranları ve en uygun konut kredisi veren bankalar oldukça merak ediliyor. Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi faiz indirimlerine özel ve katılım bankalarının da katılmasıyla birlikte 2020 yılı başında çok sayıda banka indirim kampanyalarıyla gündeme geldi. İşte 2020'de en uygun konut kredisi veren bankalar... 2020 Ocak ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde bankaların konut kredisi ürünlerinde uyguladığı faiz oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kamu bankaları olarak faaliyetlerini sürdüren , ve 'ın ortaklaşa başlattığı konut kredisi kampanyasında uygulanan faiz oranları yüzde 0,79 olarak belirlenmişti.

Faize göre kredi hesaplama! Konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları

30 Ocak tarihi itibari ile konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşların yüzü gülüyor. Güncel kredi faiz oranları aracılığıyla hangi bankadan ne kadar oranla kredi çekebileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye bankacılık sektöründe kamu bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank faiz indirimleriyle yine vatandaşların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Peki, banka kredi faiz oranları 2020 yılında ne kadar oldu? İşte, bankaların güncel kredi faizleri hakkında detaylar... İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı kredi, Akbank ve iNG kredi faiz oranları...

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