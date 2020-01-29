30 Ocak tarihi itibari ile konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşların yüzü gülüyor. Güncel kredi faiz oranları aracılığıyla hangi bankadan ne kadar oranla kredi çekebileceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye bankacılık sektöründe kamu bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank faiz indirimleriyle yine vatandaşların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Peki, banka kredi faiz oranları 2020 yılında ne kadar oldu? İşte, bankaların güncel kredi faizleri hakkında detaylar... İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı kredi, Akbank ve iNG kredi faiz oranları...

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