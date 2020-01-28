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Emekliye 2 bin TL | Emekliler kurban ve lerini ne an alacak, zam var mı?

Emekliler bir yandan ikinci kez alacak olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da gözünü sine çevirdi. Emeklilerin biner liralık bayram ikramiyesinin takvimi netleşiyor. İlk ikramiye , ikincisi ise tarihlerinde bekleniyor. İkramiyeden yeni emekliler de yararlanabilecek. Peki, bayram ikramiyesine olacak mı? Emekli ikramiyeleriyle ilgili detaylar haberimizde...




Emekliler bir yandan ikinci kez promosyon alacak olmanın heyecanını yaşarken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Bu yıl da emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödenecek.

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