Emekli maaş farkı yattı mı? 27 Ocak SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Memur emeklilerinin maaş farkları 23 Ocak itibarıyla ödenmeye başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SSK ve Bağkur emeklilerinin de maaş farklarının ödeneceği tarihi açıkladı. Ödemeler emekli kartındaki son numara olan tahsis numarasının son rakamına göre yapılıyor. Peki, 27 Ocak emekli maaş farkı yattı mı? SSK Bağkur emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emeklinin zammı ve alacağı fark 3 Ocak'ta belli olmuştu. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 26 Ocak'a kadar çekecek, Bağkur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak arasında yeni maaşlar ödenecek.

Bu kapsamda, 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş maaş farkı yatırılacak.