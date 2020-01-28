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Meslek öğrenen gence günde 100 TL | İşte aranan şartlar

, meslek eğitim kurslarına katılanlara program süresinde günlük 20-100 lira ödüyor. 160 günlük kurs süresince 16 bin liraya varan ödeme yapılıyor.

Meslek öğrenen gence günde 100 TL
İşsizleri işe yerleştirmek için seferber olan Türkiye İş Kurumu (), işbaşı eğitim programları ve meslek eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğreniyor hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 20-100 lira ödeme yapılıyor. Haftada 6 gün gerçekleştirilen kurslar, 160 güne varan süreyle düzenleniyor.

SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR
Böylece katılımcılar kurs süresince 3 bin 200 ile 16 bin lira arasında ödeme alabiliyor. Kurslara katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sı ile Genel Sağlık Sigortası primleri de İŞKUR tarafından ödeniyor. Kurslara katılanlar, istihdam imkanı da yakalıyor.


ARANAN ŞARTLAR
Kuruma kayıtlı işsiz olmak
15 yaşını tamamlamış olmak
Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak
İşverenin aradığı özel şartları taşımak
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak
Emekli olmamak

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