Malulen emekli olan çalışabilir mi? Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşe girenlerin maluliyet aylığı kesilir mi? Yeniden maaş bağlanması için ne yapmalı? Detaylar haberimizde...

GEÇEN yıl SGK'dan malulen emekli oldum. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle, sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum. Çalışmaya başlarsam SGK maluliyet aylığımı keser mi, keserse işten ayrıldıktan sonra yeniden malulen emekli olma hakkım var mı, yani aylığımı yeniden bağlarlar mı? MUSTAFA A.

5510 sayılı İş Kanunu'na göre; malullük aylığı almakta iken bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve çalıştıkları süre boyunca bunlar için kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. İşten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla yeniden malullük aylığı bağlanır. Bu hükümler doğrultusunda, sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde malullük aylığınız kesilir. Ancak işten ayrıldıktan sonra yeniden malulen emekli olmanız mümkündür. Bunun için ilk defa malulen emekli olmanıza neden olan maluliyet halinizin devam ediyor olması gerekir. Bu durumda SGK'nın sizi kontrol muayenesine tabi tutacağını unutmayınız.



1989 sigorta girişliyim. 1990'da askere gittim. Sigortam askerden önce olduğu için onu borçlanır mıyım? UĞUR ÖZER

Sigortanız askerden önce de olsa sonra da olsa borçlanabilirsiniz. Askerlik önce olsaydı bu kez borçlandığınız gün kadar başlangıcınız geri gidecek ve 1 yaş erken emekli olacaktınız. Askerlik sonra ise sadece prim kazanabilirsiniz, yaşı geri çekmez.



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FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN

5510 sayılı İş Kanunu'na göre;malullük aylığı almakta iken birişyerinde sigortalı olarak çalışmayabaşlayanların malullük aylıkları,çalışmaya başladıkları tarihi takipeden ödeme dönemi başında kesilirve çalıştıkları süre boyunca bunlariçin kısa ve uzun vadeli sigortakolları ile genel sağlık sigortasına aitprim alınır. İşten ayrılarak yenidenmalullük aylığı bağlanması içinyazılı istekte bulunan ya da emekliyeayrılan veya sevk edilenlere; kontrolmuayenesine tabi tutulmak ve ilkaylığına esas malullüğünün devamettiği anlaşılmak kaydıyla yenidenmalullük aylığı bağlanır.Bu hükümler doğrultusunda,sigortalı olarak çalışmayabaşlamanız halinde malullükaylığınız kesilir. Ancak iştenayrıldıktan sonra yeniden malulenemekli olmanız mümkündür. Bununiçin SGK 'dan talepte bulunmanız veilk defa malulen emekli olmanızaneden olan maluliyet halinizin devamediyor olması gerekir. Bu durumdaSGK'nın sizi kontrol muayenesinetabi tutacağını unutmayınız.Sigortanız askerden önce de olsasonra da olsa borçlanabilirsiniz.Askerlik önce olsaydı bu kezborçlandığınız gün kadarbaşlangıcınız geri gidecek ve 1yaş erken emekli olacaktınız.Askerlik sonra ise sadece primkazanabilirsiniz, yaşı geri çekmez. TÜM MANŞETLER