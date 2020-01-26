Emekli maaşları zamlandı. 2020 yılında 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de gerçekleşecek. Günün haberinde 2020 ocak ayı Enflasyon zammı sonrası maaş zammı ve fark ödemeleri de yatacak. Emekliye zamlı Ocak ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. İşte o gelişmeler. Memur emeklileri için de en düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 661 lira 60 kuruşa çıktı. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

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