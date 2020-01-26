Emekli olunca kaç TL maaş alırım? Sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaktadır. Vatandaşlar SSK hizmet dökümü sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediyor. TC kimlik numarası ile internet üzerinden kolayca yapılabilen SSK gün sorgulama işlemi ile ayrıca sigorta durumunuz hakkında birçok bilgiye de ulaşabiliyorsunuz. 4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde sunulan bu hizmetten E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir. İşte TC kimlik no ile SSK SGK hizmet dökümü sorgulama...

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