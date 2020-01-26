Milyonlarca emeklinin gözü zamlı maaşlara çevrilmiş durumda. Bu bağlamda SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaş farkları oldukça yakından takip ediliyor. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tüm emeklilerin maaşı değişti. 3 Ocak'ta zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Memur ve emeklinin zammı ve alacağı fark 3 Ocak'ta belli olmuştu. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 26 Ocak'a kadar çekecek, Bağkur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak arasında yeni maaşlar ödenecek. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri, bu hafta başlıyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

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